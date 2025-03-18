الإعدام لفني صباغة أنهى حياة فتاة ليهرب من وعده لها بالزواج

قضت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا لـ فني صباغة، لاتهامه بقتل فتاة خنقًا وكتم أنفاسها بوسادة حتي فارقت الحياة، إثر وجود علاقة عاطفية سابقة فيما بينهما، وإلحاح المجنى عليها بالزواج منه، بدائرة مركز الخانكة في محافظة الـقليوبية.

وذكر أمر إحالة المتهم ويدعى «مدحت ص م ص» ٣٩ سنة فني صباغة إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر أغسطس 2024 قتل المجني عليها «نجلاء م ا» مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على ذلك، إثر وجود علاقة عاطفية سابقة فيما بينهم ومطالبته بالزواج، فتوجه بها إلى حيث مكان تواجدها حتى طرحها أرضا وخنقها وكتم أنفاسها بأن وضع وسادة على وجهها حتى تيقن من مفارقتها للحياة وأشعل النيران بها فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها قاصدا إزهاق روحها.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في نفس ذات الزمان والمكان أشعل النار عمدًا بالمنزل محل سكن المجني عليها فامتدت الليران للغرفة وأحرقت المجني عليه على النحو المبين بالأوراق وتقرير الأدلة الجنائية.

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