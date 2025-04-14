نواب: الحرب التجارية العالمية أثرت على الاقتصاد المصري وهذه توصيات الحساب الختامي

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن هناك مخاطر للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، قائلا: لكن في نفس الوقت هناك فرص إيجابية يجب أن نقتنصها مثل توطين الصناعات وجذب الشركات الدولية، واستثمار موقع موقع مصر الاستراتيجي.

مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023 /2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023 /2024.

تعزيز الصادرات المصرية

وشدد على ضرورة تفعيل المناطق اللوجستية وتعزيز الصادرات المصرية ودخول المنتجات أسواق جديدة.

الحسابات الختامية تأثرت بالظروف العالمية

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الحسابات الختامية تأثرت بالظروف العالمية والاقتصادية التي واجهت الاقتصادي المصري.

إشادة بزيادة حصيلة الضرائب

وكشف القصبي، وجود العديد من المزايا التي شملها الحساب الختامي لموازنة 2023 /2024، بينها زيادة حصيلة الضرائب.1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه، قائلا: وهو مؤشر إيجابي، خاصة وأنه تم دون فرض رسوم جديدة.

تقرير الحساب الختامي يتفق مع الدستور والقانون

من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023 /2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأشار النائب، إلى أن الحساب الختامي جاء أيضا متفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024، موضحا أنه يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.

مصر تحملت تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدول المجاورة

وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدول المجاورة، ولجوء مواطنيها إلى مصر.

تحقيق المستهدف من الضرائب

وكشف النائب، تحقيق المستهدف من الضرائب بنسبة 106%، قائلا: وهو مؤشر إيجابي لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.

وأشاد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بزيادة باب الأجور والتعويضات، وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح.

التزام مصر بسداد فوائد القروض

ولفت إلى أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها، والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.

وشدد على ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها، والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.

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