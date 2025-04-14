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مصرع شخص بطلق ناري في مشاجرة ببنها

مصرع شخص في مشاجرة
مصرع شخص في مشاجرة بالقليوبية،فيتو

لقى شخص مصرعه بطلق ناري في مشاجرة داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصرع شخص بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة بالقليوبية 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة بمنطقة مجمع مواقف سيارات بنها اتجاه طريق بنها كفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الجريمة، وتبين من التحريات الأولية والمعاينة المبدئية وجود جثة شخص يدعى "السيد. م. ع" 48 سنة، بسبب نشوب مشاجرة مع المجني عليه أطلق المتهم عيارًا ناريًا صوبه ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القليوبية بنها طريق بنها طريق بنها كفر شكر

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