الأحد 13 أبريل 2025
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اقتصاد

وزير الاتصالات: إتاحة مبادرات تدريبية بالمحافظات لتوفير الكوادر المدربة في مجال التعهيد

د.عمرو طلعت خلال
د.عمرو طلعت خلال الزيارة، فيتو

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فرع شركة سيليكون إكسبرت  الأمريكية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). 

وخلال الزيارة، أكد الدكتور عمرو طلعت أن اختيار شركة سيليكون إكسبرت  لإنشاء فرع لها فى مدينة بنها يؤكد أن المواهب والكفاءات الرقمية لاتقتصر فقط على محافظة بعينها ولكنها توجد في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بما شهده من كفاءات شابة من ابناء المحافظة تعمل بشركة سيليكون إكسبرت  لتقديم خدمات متعمقة متخصصة عالية القيمة من بنها لمختلف دول العالم، مضيفا أن صناعة التعهيد لا تتطلب مستلزمات انتاج وترتكز على العقل البشرى والابداع والكوادر المدربة التى تعد قوام صناعة التعهيد.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل  على اتاحة مبادرات تدريبية في مختلف المحافظات لتوفير قاعدة من الكوادر المدربة للشركات العاملة في مجال التعهيد.
وكان فى استقبال الوفد المهندس كريم الطوبجي، رئيس فرع الشركة فى مصر، والذى استعرض خلال الزيارة أبرز أنشطة الشركة، وأهم خدماتها العالمية، والدور المحورى الذى تقوم به فى دعم استدامة سلاسل التوريد العالمية من خلال حلولها المعتمدة على الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن الاستثمارات المتنامية لشركات التكنولوجيا العالمية المتخصصة، مثل شركة سيليكون إكسبرت، تعكس ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا تنافسية كمركز متميز لتصدير الخدمات الرقمية وخدمات القيمة المضافة، وفي مقدمتها خدمات البحث والتطوير الهندسي.

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ القليوبية مستجدات العمل في مشروعات التعاون المشترك

محافظ القليوبية يستقبل وزير الاتصالات (فيديو)

توفير الدعم اللوجستي

 وأضاف أن الهيئة توفر مختلف أشكال الدعم اللوجستي والفني لشركات تصميم وتصنيع الإلكترونيات، من خلال إتاحة الكوادر البشرية المدربة وفقًا لاحتياجات الصناعة، وتيسير عمليات التشغيل، إلى جانب إدراج الشركات المتخصصة ضمن القائمة البيضاء لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز استدامة النمو.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور محافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات حيث من المقرر أن يفتتح مكتبى بريد، ويزور وحدة تشخيص علاج عن بُعد، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بمركز خدمة عملاء احدى السنترالات كذلك سيلتقى مجموعة من رواد الأعمال والشباب من المتدربين وخريجى البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة والجهات التابعة لها خلال زيارته لمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، كما شهد صباح اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة لبناء القدرات الرقمية للمواطنين بالمحافظة.

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