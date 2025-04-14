غليان في الأهلي.. انقسام بشأن رحيل كولر والخطيب يحسم الأمر.. عقبة صن داونز الفرصة الأخيرة.. و11 لقبًا تزين مشوار السويسري مع الأحمر

يعيش النادي الأهلي حالة من عدم الاستقرار الفني والإداري أدت إلى سوء أداء ونتائج الفريق وآخرها التعادل مع بيراميدز بشق الأنفس بقمة الدوري المصري الأمر الذي أدى بدوره إلى مطالبات بضرورة رحيل مارسيل كولر المدير الفني خاصة قبل المشاركة بكأس العالم للأندية.

الأهلي صعب على نفسه المحافظة على لقب الدوري الممتاز بعد تعادله أمام بيراميدز، كما أن مصيره في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مهدد بسبب الغيابات للإصابة وسوء الأداء الفني للاعبين.

صن داونز الفرصة الأخيرة لكولر

مسؤولو النادي الأهلي أبلغوا السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أن مباراتي صن داونز في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون الفرصة الأخيرة له مع الفريق وأنه حال الخروج الإفريقي سيتم توجيه الشكر له.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب افريقيا وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

انقسام داخل مجلس الأهلي والخطيب مصير كولر

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن كولر لن يقود الأهلي في كأس العالم للأندية القادم في أمريكا، مشيرا إلى أن الخلاف حاليا على موعد إعلان توجيه الشكر للمدرب السويسري، حيث يميل فريق لتوجيه الشكر للمدرب قبل مواجهتي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويميل الفريق الآخر إلى توجيه الشكر له عقب المباراتين وبغض النظر عن النتيجة.

وقال المصدر: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حسم بالفعل خليفة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أضاف: الخطيب ينتظر التوقيت المناسب لإعلان خليفة مارسيل كولر، حيث تم الاستقرار على اسم وجنسية المدرب الجديد ولكن وسط تكتم شديد من الأهلي.

واختار الخطيب المدرب الجديد بالتنسيق مع شركة الكرة ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي.

ويعمل مسؤولو النادي الأهلي في الوقت الحالي على توفير الشرط الجزائي تمهيدًا لإقالة مارسيل كولر بسبب اهتزاز المستوى مؤخرا وعدم تقديم عروض قوية مع الفريق ومع ابتعاد الفريق تدريجيًّا عن الاحتفاظ ببطولة الدوري.

أزمة الظهير الأيسر

ويواجه مارسيل كولر أزمة فنية قبل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بسبب نقص اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس وعدم جاهزية علي معلول الفنية.

وقالت مصادر: إن أحمد نبيل كوكا أيضا ما زال يعاني من شد عضلي ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه على أمل اللحاق بالمباراة بعد غيابه عن مباراة الهلال الأخيرة وأيضا مباراة بيراميدز أمس.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن هناك حالة غضب شديدة من لاعبي الأهلي تجاه مدربهم مارسيل كولر بسبب استبدال زميلهم أشرف بن شرقي في مباراة بيراميدز امس.

وأضاف: أكثر من لاعب عبر عن غضبه عقب مباراة بيراميدز بسبب خروج أشرف بن شرقي حيث كان يرى أغلبهم أن اللاعب المغربي يستحق الاستمرار داخل الملعب وأن خروجه أثر على مستوى الفريق.

كما تأكد غياب يحيى عطية الله لاعب الأهلي عن مباراة فريقه في رحلة جنوب إفريقيا المرتقبة لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي يوم 19 أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وقالت مصادر: إن اللاعب لن يلحق بمباراة العودة أيضا في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس أمام بيراميدز.

كشف حساب مارسيل كولر مع الأهلي

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 157 مباراة، فاز فى 108 لقاءات وتعادل فى 31 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 305 أهداف وتلقت شباكهم 120، وخرج بشباك نظيفة فى 86 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت أمام ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلي "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودوري أبطال أفريقيا "مرتين"، والدوري الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي مرة.

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