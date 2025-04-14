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رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب افريقيا وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وقال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم. 

 

أضاف المصدر: قرار كولر جاء بمثابة صدمة خاصة بعد التعادل أمس الأول أمام بيراميدز. 

وأوضح أن كولر أبلغ اللاعبين أن الفريق راحة من التدريبات اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة صن داونز الثالثة عصر السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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