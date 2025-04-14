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خارج الحدود

إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس جنوب الخليل

الاحتلال، فيتو
الاحتلال، فيتو

 أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بإصابة مجندة في عملية دهس قرب الظاهرية جنوب مدينة الخليل

وقال جيش الاحتلال، إن بلاغًا ورد عن حادثة دهس على مفترق الظاهرية في الخليل جنوبي الضفة الغربية ويجري التحقيق في تفاصيل الحادثة.

وقبل وقت سابق توفيت إسرائيلية تبلغ 17 عاما، متأثرة بجروح أصيبت بها في عملية دهس نفذت في شمالي اسرائيل، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة التي كانت تدرس فيها.

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