دون تقديم خطة واضحة، الرئيس الأوكراني يتعهد باستعادة الأراضي المحتلة

أقر الرئيس الأوكاني فلاديمير زيلينسكي بأنه لا يستطيع تقديم إجابة واضحة حول كيفية استعادة الأراضي المحتلة التي سيطرت عليها روسيا، متعهدا بإعادة هذه الأراضي وحماية سيادة أوكرانيا.

وشدد زيلينسكي في حديث لقنة CBS الأمريكية ردا على سؤال حول رؤيته للسلام العادل، على أن تحقيقه يتطلب الحفاظ على سيادة واستقلال أوكرانيا.

وأضاف: "لا يمكننا أن نفقد سيادتنا أو استقلالنا سنستعيد تلك الأراضي، لكنني لا أستطيع تحديد متى أو كيف سيحدث ذلك".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي الدائمين في يناير الماضي، أن هدف تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن يكون تحقيق سلام طويل الأمد، وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار بهدف إعادة تجميع القوات وإعادة التسلح لاستئناف القتال لاحقا.

وأشار بوتين إلى أن السلطات الروسية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب الروسي، وهو ما تمثله العملية العسكرية الخاصة حسب قوله.

وأكد أن السلام في أوكرانيا ينبغي أن يستند إلى "احترام المصالح المشروعة لجميع القوميات في المنطقة".

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