الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

هجوم صاروخي روسي على سومي بأوكرانيا يسقط العديد من القتلى

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

قال القائم بأعمال رئيس بلدية مدينة سومي، شمالي أوكرانيا، اليوم الأحد، إن هجوما صاروخيا شنته روسيا أسقط العديد من القتلى، ولم يدل بعد بمزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الجوية الأوكرانيـة قالت في وقت سابق، اليوم الأحد: إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 43 طائرة مسيرة من أصل 55 أطلقتها روسيا أثناء الليل مستهدفة مناطق في شمال ووسط وجنوب أوكرانيا.

وفي منشورها على تطبيق تليجرام، لم تذكر القوات الجوية ما الذي حل بالطائرات المسيرة التي نجحت في الفرار من التدمير.

بالمقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف وواحدة فوق منطقة بيلجورود.

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الدفاعات الجوية الروسية أوكرانيا بيلجورود هجوم صاروخي سومي

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