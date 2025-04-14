الإثنين 14 أبريل 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة "قدرة قادر"، حلوة ومميزة لإسعاد أسرتك

كيكة قدرة قادر
كيكة قدرة قادر

طريقة عمل كيكة قدرة قادر، كيكة قدرة قادر من أنواع الكيك المميزة والشهيرة فهى عبارة عن طبقات من الكيك والكريم كراميل ولها عشاق كثيرون لمذاقها المميز.

وطريقة عمل كيكة قدرة قادر، سهلة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى تكون ناجحة، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل كيكة قدرة قادر.

مكونات عمل كيكة قدرة قادر:-

أولًا طبقة الكراميل

نصف كوب سكر

ثانيا: طبقة الكريم كراميل

3 بيضات

2 كوب حليب سائل

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

(اختياري) ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد

ثالثا طبقة الكيك

2 بيضة

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكاو (اختياري لإعطاء نكهة الشوكولاتة)

طريقة عمل كيكة قدرة قادر 
طريقة عمل كيكة قدرة قادر 

طريقة عمل كيكة قدرة قادر:

  • لتحضير الكراميل، في قدر صغير، ضعي نصف كوب السكر على نار متوسطة.
  • دعي السكر يذوب ويتحول إلى كراميل بني اللون.
  • بسرعة، اسكبيه في قاع قالب الكيك ووزعيه بالتساوي قبل أن يجمد.
  • لتحضير الكريم كراميل، في وعاء، اخلطي البيض، السكر، الحليب، والفانيليا حتى يذوب السكر تماما.
  • اسكبي المزيج فوق الكراميل في القالب بلطف.
  • لتحضير الكيك، في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدًا.
  • أضيفي الحليب والزيت، ثم الدقيق، والبيكينج بودر (وأضيفي الكاكاو إن رغبتِ).
  • اخلطي المكونات حتى تتجانس.
  • اسكبي خليط الكيك فوق طبقة الكريم كراميل بلطف باستخدام ملعقة حتى لا تختلط الطبقات.
  • سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.
  • ضعي قالب الكيك داخل صينية أكبر مملوءة بالماء الساخن (حمام مائي).
  • اخبزي الكيكة لمدة 45–60 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي).
  • أخرجيها واتركيها تبرد تمامًا ثم ضعيها في الثلاجة لعدة ساعات أو ليلة كاملة.
  • مرري سكينًا على جوانب القالب لتسهيل القلب.
  • اقلبي الكيكة على طبق التقديم.
  • ستظهر الطبقات بوضوح الكراميل، ثم الكريم كراميل، ثم الكيك.
  • وهذه الكيك رغم كثرة خطواتها إلا أنها لذيذة ومشرفة فى المناسبات والعزومات كطبق حلو لذيذ وغنى ومذاقه لا يقاوم د، لذا تحرص بعض ربات البيوت على تحضيرها دائما.
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