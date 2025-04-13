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اقتصاد

وزير الاستثمار: منفتحون على طرح شركات الخدمة الوطنية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي (فيديو)

وزير الاستثمار حسن
وزير الاستثمار حسن الخطيب، فيتو

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كل الأراضي الصناعية ستمنح للمستثمر الجاد بسعر تكلفة المرافق.

 

رؤية جاهزية الأعمال بالبنك الدولي 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": “مصر تسعى للانضمام لتقرير جاهزية الأعمال للبنك الدولي في 2026”.

وتابع: “نستهدف أن نصبح ضمن الدول الـ 50 في تقرير جاهزية الأعمال بالبنك الدولي”.

دور الصندوق السيادي 

ولفت إلى أن دور الصندوق السيادي إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة وليس بيعها، والمستهدف دعم موازنة الدولة مرحليا لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.

 

طرح شركات القوات المسلحة

وتابع: وقعنا اتفاقات مع بنوك الاستثمار والمكاتب القانونية لتجهيز عمليات طرح شركات القوات المسلحة، ومنفتحون على طرح الشركات التابعة للخدمة الوطنية في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
 

 

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