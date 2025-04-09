مدبولي: طرح مربع الوزارات يونيو المقبل واتفاقية لطرح شركات القوات المسلحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدد من الاتفاقيات بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لإعادة هيكلة وإدارة طرح أصول الدولة.

اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة

وكشف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، عن توقيع اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع بحث آليات الاستفادة من مربع الوزارات بوسط البلد، وكيفة استخدامها بما يحافظ على طابعها التراثي والمعماري.

وأكد مدبولي: أنه سيتم طرح مربع الوزارات خلال شهر يونيو المقبل.

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