هل هيكون فيه تخفيف لأحمال الكهرباء عن المصانع بالصيف؟ وزير الاستثمار يرد (فيديو)

رد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على سؤال: هل سيكون هناك تخفيف أحمال الكهرباء على المصانع في الصيف؟.

حقيقة تخفيف أحمال الكهرباء عن المصانع

وأكد وزير الاستثمار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": “وفقا لما صرح به رئيس الوزراء لا تخفيف لأحمال الكهرباء عن المصانع في الصيف”.

حجم استيراد مصر من الناتج القومي

ولفت إلى أن إجمالي استيرادنا يمثل 20% من الناتج القومي، ونحن مهتمون بإزالة العوائق التجارية لتحسين تنافسية الصادرات المصرية.



وأشار: عالجنا القيود على إصدار شهادات الحلال للحوم المستوردة ولم تعد هناك شركة واحدة تحتكر التراخيص.



تصريحات مدبولي بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

وخلال الأسبوع الماضي، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيقة استمرار الحكومة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف المقبل.



وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة الإدارية: أن خطة الحكومة هي عدم العودة لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى، بالرغم من وجود تبعات مالية على الدولة.



وأضاف: سيكون هناك حجم تبعات مالية لتخطى مرحلة الصيف دون انقطاع الكهرباء ونتحرك.

وقال مدبولي: “نأمل في الربط الكهربائي مع السعودي خلال شهور الصيف”.

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