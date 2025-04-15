نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد الورش المركزية بالعاشر من رمضان

تفقد عدد من مسئولي وزارة الاسكان المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان.

وتفقد المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارة رسمية للمدينة، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء (الورش المركزية) التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، والواقعة بالمنطقة الصناعية B2 بمدينة العاشر من رمضان. وكان في استقبال الوفد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس عماد نظمي، رئيس قطاع الشركة، وعدد من القيادات الفنية والإدارية بالشركة.

وتُعد الورش المركزية، التي تأسست عام 1990، من المشروعات الحيوية والاستراتيجية لقطاع الكهرباء في مصر، إذ تهدف إلى دعم التصنيع المحلي لمهمات محطات القوى الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال منظومة تصنيع متكاملة تشمل إنتاج علب مسخنات الهواء الغازية، مسخنات الضغط العالي والمنخفض، مسخنات المازوت، مكثفات مياه التبريد، مبردات الهواء والزيت، المبادلات الحرارية، بالإضافة إلى تصنيع وصيانة كافة أنواع الصمامات وقطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد.



وتتميز الورش بتقديم حلول هندسية متقدمة وخدمات فنية متكاملة تركز على تطوير ورفع كفاءة المعدات والمنظومات الصناعية القائمة، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، من خلال كوادر بشرية مؤهلة وخبرات فنية متخصصة.



وجاءت هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والورش المركزية، تمهيدًا لوضع بروتوكول تعاون يهدف إلى تصنيع المهمات الخاصة بمحطات المياه، بما يدعم توطين الصناعة، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للمكون المحلي في المشروعات القومية.

وشن جهازا مدينتي دمياط الجديدة، والشيخ زايد، حملات مكبرة لتحصيل متأخرات استهلاك مياه الشرب ووصلات الخلسة، ورفع إشغالات ومخالفة بناء بالمدينتين، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع الظواهر العشوائية.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون وبالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، شنت حملة مكبرة بالحي الثاني ومنطقة النوادي بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة استهدفت تحصيل المتأخرات لدى العملاء أصحاب المحال التجارية بالأسواق ومنطقة النوادي، وأسفرت عن التحصيل الفورى لبعض المتأخرات نظير الاستهلاك عن الفترة السابقة، واستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، ودفع ثمن العدادات الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

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