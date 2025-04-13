الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تنفيذ 27 ألف وحدة سكنية بـ"سكن لكل المصريين" في العبور الجديدة

شقق الإسكان
شقق الإسكان

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بإجمالي 27321 وحدة سكنية بمنطقتين بمدينة العبور الجديدة، حيث تشمل الأعمال الجاري تنفيذها تشطيب الوحدات، والطرق وشبكات وخطوط المرافق، وعدد من مشروعات الخدمات، وذلك استعدادا لتسليم الوحدات لمستحقيها كاملة الخدمات.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية مع التأكد من أن جميع الأعمال تتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات للمواطنين المنتقلين للسكن.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة تذليل أي معوقات قد تطرأ على سير العمل بما يضمن تسليم المشروعات في الوقت المحدد ودون التأثير على جودتها.

وفي الإطار ذاته، قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات بجولة تفقدية لمتابعة خطة الأعمال المنفذة والأعمال قيد التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحيين 15 و16 بالمدينة.

وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة، تقدم الأعمال في مشروعات الإسكان، وسير العمل في تنفيذ المرافق العامة من طرق وكهرباء وصرف صحي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والحرص على جودة التنفيذ بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق الجديدة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في السكن.

وخلال الجولة تم تقييم جودة التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، كما أكد رئيس الجهاز أهمية تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد مع مراعاة تنفيذ جميع الخدمات الأساسية.

واطلع جبر، على موقف تنفيذ الخدمات الجاري تنفيذها بتلك الأحياء، والأعمال الخاصة بأعمال الطرق والمرافق وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والطريق الفاصل بين الأحياء المذكورة والطرق المحيطة بالعمارات، وأماكن انتظار السيارات وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات في الجزر والأرصفة والمشايات بين العمارات، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز، استمرار المتابعة اليومية لمختلف المشروعات والمرافق في مدينة العبور الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءًا مهمًا من خطة وزارة الإسكان لتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين في المناطق الجديدة، وكذا المساهمة في تطوير البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية القطرية بالدوحة

10 معلومات عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الجريدة الرسمية تنشر الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والسولار والمازوت

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 13 أبريل 2025

قمة مصرية قطرية بالدوحة لبحث تعزيز التعاون والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

منوعات

المزيد

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

لحظة نقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو إلى المستشفى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت نية صيام الست من شوال وما حكم تبييت النية؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية