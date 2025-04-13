رئيس إسكان البرلمان يكشف موعد إعلان زيادة الإيجار القديم (فيديو)
الإيجار القديم، كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة ما يتردد بشأن وجود قرار بزيادة قيمة الإيجار القديم 15%.
زيادة قيمة الايجار القديم
وقالت "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ما يتردد بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% مجرد رأي مواطن أرسل عبر البريد.
موعد الاعلان عن مقترح زيادة الايجار القديم
وأكد: لا يوجد قرار للجنة في البرلمان أو مجلس النواب بشأن زيادة الإيجار القديم 15% ولم يفتح الملف حتى الاَن، ولكن من المفترض وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الانتهاء من القرار قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير منتصف يوليو المقبل.
وتابع: الدستورية العليا حددت كل ما يتعلق بتحريك قيمة الايجار القديم ولدينا الاحصاءات جاهزة وكل الأمور متوفرة ولن يأخذ مناقشات طويلة وليس بالضرورة أن يكون مقترح زيادة الـ15% محل القرار الذي سننتهي إليه.
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