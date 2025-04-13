وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولى المهندس مصطفى سعيد أحمد على، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، ومشرفًا على جهاز تنمية مدينة توشكي الجديدة، حيث كان يعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة.

وتولى المهندس محمد عصام الدين محمد فتحي، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، ومشرفا على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، وكان يعمل "كبير بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة"، ويتولى المهندس وليد عبد القادر عبد الحميد فراج، العمل رئيسا لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وكان يعمل رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

كما يتولى المهندس نادر السيد زعفر على، العمل رئيسا لجهاز تنمية القطاع الثاني، للساحل الشمالي الغربي، وكان يعمل نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ويتولى المهندس أحمد حسين ثابت مرسى، العمل نائب رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وكان يعمل نائب رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.

واستعرض وزير الإسكان، التجربة العمرانية الفريدة التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار الـ10 سنوات الماضية، وتنوع الفرص الاستثمارية التي تم إتاحتها في العديد من المدن الجديدة، مثل مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة،

والمنصورة الجديدة، والفرص الاستثمارية المتواجدة في الأجيال: الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة، وكذا فرص الاستثمار بالمناطق السياحية، مشيرًا إلى سعي وزارة الإسكان إلى زيادة الاستثمارات مع المطورين والمستثمرين في مصر والأشقاء السعوديين، وكذا التطلع لمزيد من الاستثمارات مع الأشقاء السعوديين.

وأكد شريف الشربينى حرصه الدائم على الوقوف على أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين وسرعة تذليلها إن وجدت، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض على هامش المشاركة في معرض "سيتي سكيب جلوبال"، وسعادته بالروح المميزة من المشاركين بالمعرض والمستثمرين على أرض المملكة العربية السعودية، بجانب بحث أوجه دعم المستثمرين بالبلدين في القطاع العقاري.

إنشاء صندوق عقاري مصري سعودي

وأشار وزير الإسكان إلى أن وزارة الإسكان تسعى لإنشاء صندوق عقاري مصري سعودي بمحفظة كبيرة من الأراضي والفرص الاستثمارية المميزة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية، للعمل على التعاون بشأن عدد من المشروعات المميزة داخل الدولة المصرية، كاشفا أنه وبمناسبة هذه الزيارة، سيتم إنشاء إدارة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة المشروعات المصرية السعودية والمشروعات السعودية على الأراضي تحت ولاية الهيئة، بهدف مزيد من المتابعة والاهتمام بنجاح تلك المشروعات وتعظيم الاستفادة منها، وزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام كلمته، نوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه يمكن للتعاون بين البلدين أن يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التطوير العقاري، وأن التكامل بين الخبرات المصرية والسعودية في مجال التطوير العقاري يمكن أن يحقق نتائج مبهرة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.

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