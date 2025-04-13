إنشاء إدارة مستقلة للمشروعات السعودية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، في جلسة حوارية لوفد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي المصري، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية، ودفع عجلة الاستثمار بين البلدين وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وخاصة العقاري بين البلدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بالاضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وفي مستهل كلمته، رحب المهندس شريف الشربيني، بالوفد السعودي والحضور الكريم، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الهامة، ومثمنًا العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مدار التاريخ، وفي المجالات كافة.

مدن الجيل الرابع

واستعرض وزير الإسكان، التجربة العمرانية الفريدة التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار الـ10 سنوات الماضية، وتنوع الفرص الاستثمارية التي تم إتاحتها في العديد من المدن الجديدة، مثل مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة،

والمنصورة الجديدة، والفرص الاستثمارية المتواجدة في الأجيال: الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة، وكذا فرص الاستثمار بالمناطق السياحية، مشيرًا إلى سعي وزارة الإسكان إلى زيادة الاستثمارات مع المطورين والمستثمرين في مصر والأشقاء السعوديين، وكذا التطلع لمزيد من الاستثمارات مع الأشقاء السعوديين.

وأكد شريف الشربينى حرصه الدائم على الوقوف على أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين وسرعة تذليلها إن وجدت، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض على هامش المشاركة في معرض "سيتي سكيب جلوبال"، وسعادته بالروح المميزة من المشاركين بالمعرض والمستثمرين على أرض المملكة العربية السعودية، بجانب بحث أوجه دعم المستثمرين بالبلدين في القطاع العقاري.

إنشاء صندوق عقاري مصري سعودي

وأشار وزير الإسكان إلى أن وزارة الإسكان تسعى لإنشاء صندوق عقاري مصري سعودي بمحفظة كبيرة من الأراضي والفرص الاستثمارية المميزة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية، للعمل على التعاون بشأن عدد من المشروعات المميزة داخل الدولة المصرية، كاشفا أنه وبمناسبة هذه الزيارة، سيتم إنشاء إدارة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة المشروعات المصرية السعودية والمشروعات السعودية على الأراضي تحت ولاية الهيئة، بهدف مزيد من المتابعة والاهتمام بنجاح تلك المشروعات وتعظيم الاستفادة منها، وزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام كلمته، نوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه يمكن للتعاون بين البلدين أن يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التطوير العقاري، وأن التكامل بين الخبرات المصرية والسعودية في مجال التطوير العقاري يمكن أن يحقق نتائج مبهرة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وفي نهاية اللقاء، تم تكريم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دوره المثمر في القطاع العقاري، ولدعمه المستمر للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

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