أخبار مصر اليوم: أمير قطر يستقبل السيسي بمطار حمد الدولي.. إعلان العطلات الرسمية لـ أبريل ومايو 2025.. مفاجأة بشأن وقف تأشيرات العمرة وغرامة المخالفين

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:



وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في زيارة رسمية، وكان في استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة التطورات الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية وجهود وقف إطلاق النار في غزة. كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.



أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الاثنين 21 أبريل 2025 عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم. كما سيكون يوم الخميس 24 أبريل 2025 عطلة بديلة عن يوم الجمعة 25 أبريل للاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وسيكون يوم الخميس 1 مايو 2025 عطلة بمناسبة عيد العمال.





قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولات تفقدية موسعة لمدارس إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر التعليميتين.

ركزت الجولات على عدة نقاط رئيسية منها ضرورة تشكيل لجان لإعادة الانضباط، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، والتأكيد على تفعيل جروبات أولياء الأمور لحث الطلاب على الحضور والمشاركة، كما تم التأكيد على تعليق القسم والعلم والجداول والقوائم في الفصول، والاهتمام بالصيانة البسيطة.

وفي إدارة منشأة القناطر التعليمية، تم تحويل معلمة ومدير مدرسة للشؤون القانونية لعدم تطابق سجلات التقييمات مع الدرجات الفعلية والتقصير في أداء العمل.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



تم وقف تأشيرة العمرة منذ 29 رمضان الماضي. ووفقًا للتعليمات الجديدة، تنتهي صلاحية الدخول إلى المملكة العربية السعودية اليوم 13 أبريل، ويجب على من دخلها المغادرة قبل نهاية الشهر الجاري، لأنه منذ بداية شهر ذو القعدة لن يتواجد أحد في المملكة إلا الحاصلين على تأشيرة الحج.

وذكر أن هناك حملات تفتيشية ستبدأ في المملكة العربية السعودية في مكة والمدينة بدءًا من 1 ذو القعدة، وسيتم ترحيل المخالف ومنعه من الدخول لمدة 5 سنوات وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.



سلمت محافظة الجيزة 40 شقة جديدة في مساكن الرماية بعد إعادة بنائها بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.

تم تجهيز الوحدات السكنية بالكامل لتكون جاهزة للسكن فور الاستلام، حيث تم تزويدها بجميع المرافق الأساسية والتشطيبات النهائية.

وأوضح المحافظ أن تسليم هذه الوحدات يأتي استكمالًا لجهود المحافظة في معالجة آثار الكوارث الطبيعية وتعويض المتضررين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين.



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