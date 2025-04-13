الأحد 13 أبريل 2025
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تحويل معلمة ومدير مدرسة بالجيزة للتحقيق لعدم تطابق سجلات التقييمات مع الدرجات الفعلية

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
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قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولات تفقدية موسعة لمدارس إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر التعليميتين، وذلك بحضور محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية.

وفي إدارة أوسيم التعليمية، شملت الزيارات مدارس بشتيل الثانوية المشتركة، بشتيل الإعدادية بنات، المجد ف2، بشتيل الابتدائية الجديدة، والأمل للتعليم الأساسي، وتم التركيز على عدة نقاط رئيسية منها التنبيه على ضرورة تشكيل لجان لإعادة الانضباط، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، والتأكيد على تفعيل جروبات أولياء الأمور لحث الطلاب على الحضور والمشاركة، كما تم التأكيد على تعليق القسم والعلم والجداول والقوائم في الفصول، والاهتمام بالصيانة البسيطة.
 

إجراءات حازمة وتحويلات للشؤون القانونية

وفي إدارة منشأة القناطر التعليمية، شملت الزيارات مدارس المناشي الجديدة ت.أ والمناشي الابتدائية القديمة، وتم التركيز على تشكيل لجان لإعادة الانضباط، والتأكيد على دقة التقييمات ومطابقتها للدرجات المرصودة في السجلات، والتركيز على النظافة العامة في المدارس.

وتم تحويل معلمة ومدير مدرسة للشؤون القانونية لعدم تطابق سجلات التقييمات مع الدرجات الفعلية والتقصير في أداء العمل.

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