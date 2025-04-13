الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

الجيزة تسلم 40 شقة جديدة بمساكن الرماية بعد إعادة بنائها

الاسكان الجديد
الاسكان الجديد
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أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء تسليم 40 وحدة سكنية جديدة في عمارات 27 و28 بمنطقة مساكن الرماية، وذلك بعد انتهاء أعمال إعادة بنائها بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.
 

وحدات سكنية مجهزة بالكامل
 

أكد المحافظ أن الوحدات السكنية تم تجهيزها بالكامل لتكون جاهزة للسكن فور الاستلام، حيث تم تزويدها بجميع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى التشطيبات النهائية.
 

 

استكمال جهود المحافظة في تعويض المتضررين

وأوضح النجار أن تسليم هذه الوحدات يأتي استكمالًا لجهود المحافظة في معالجة آثار الكوارث الطبيعية وتعويض المتضررين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين.
 

وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير سكن بديل ملائم للأسر المتضررة.

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