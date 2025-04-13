الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

أمطار خفيفة ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا الاثنين 14-4-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:15
 

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