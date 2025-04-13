الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية بالأميرية

سوزى الأردنية
سوزى الأردنية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف محمول خاص بشقيقة البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، بمنطقة الأميرية، بعد تداول فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الواقعة وثّقتها سوزي بمقطع فيديو.. والمتهمة: "الهاتف تُرك سهوا"

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر سوزي مقطع فيديو قالت فيه إن شقيقتها "مي"، من ذوي الهمم، تعرضت لسرقة هاتفها من قبل فتاتين أثناء تواجدها بالشارع، مشيرة إلى أن المتهمتين استغلّتا ضعف بصر شقيقتها وحالتها الصحية، وقامتا بإبعادها عن محيط سكنها، وسرقة الهاتف، مما أدى إلى تياه شقيقتها لعدة ساعات قبل أن يعثر عليها بعض الأهالي ويعيدوها للمنزل.

القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية 

 

وبعد التحريات، تم ضبط إحدى الفتاتين، وبمواجهتها أفادت بأن شقيقة سوزي تركت الهاتف معها سهوًا، نافية نية السرقة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال فحص ملابسات الحادث.

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