الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

حبس عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالمطرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بدائرة قسم شرطة المطرية، لتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"

وبمواجهته، اعترف بمزاولة نشاطا اجراميا تخصص في سرقة الهواتف باستخدام أسلوب المغافلة

وبإرشاده، تم ضبط جميع الهواتف المسروقة، التي شملت متحصلات وقائع سرقة أخرى، بحوزة عميله سيئ النية، وهو عامل يقيم بدائرة القسم.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم السابق ذكره وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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نيابة المطرية أمن القاهرة قسم شرطة المطرية النيابة العامة

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