الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

السيسي يلتقي ممثلي مجتمع الأعمال القطري بالدوحة لبحث فرص التعاون الاقتصادي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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التقى الرئيس السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي بحضور عدد من المسئولين القطريين.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة حيث كان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة

ويلتقي الرئيس السيسي  خلال الزيارة بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
 

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