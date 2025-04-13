بعد إصابة 40% من المصريين، خطورة فقر الدم وأهم أسبابه

قالت الدكتورة جيهان فؤاد مدير المعهد القومي للتغذية سابقا أن نسبة الإصابة بفقر الدم بين المصريين 43% بين الرجال والسيدات وتصل الى 65% بين السيدات الحوامل والأطفال اللذين عمرهم اقل من 59 شهر حسب المسح الديموجرافي للأسرة المصرية الذي تم الإعلان عنه في 2022.



وقالت لـ"فيتو" أن المعهد القومي للتغذية كان قد اجري دراسة بحثية بخريطة طريق لإصلاح وضع الانيميا في مصر

أسباب الإصابة بفقر الدم



وكشفت عن وجود أسباب متعددة للاصابة بفقر الدم منها انتشار الديدان بين الأطفال وحساسية الألبان بجانب الأنيميا الغذائية حيث يجب تناول اللحوم الحمراء بإستمرارلافتة الى ان احتياجات الأطفال من اللحوم متصاعدة وكذلك الحوامل

وأضافت ان من أسباب فقر الدم انتشار البكتيريا الحلزونية بين الأطفال بنسبة 17%.

علاج فقر الدم



وأشارت أن حل هذه المشكلة يكون بحل الاسباب وقد وفرت وزارة الصحة إجراء تحليل الأنيميا للاطفال عند عمر 6 شهور وعمر سنة ونصف وكذلك توفر كبسولات الحديد للسيدات ولا تحصل عليها وايضا يوجد مشروع دعم الخبز المدعم بفيتامين الحديد وكذلك يتم دعم التغذية المدرسية بالفيتامينات، ولكن كل ذلك يوفر 30% من الاحتياجات من الحديد فقط ويجب توفر 70% في المنزل من خلال الأكل الصحي فيجب على الطفل تناول بيضة يوميا وملعقتين لحمة يوميا.

قلة تناول الاكل والعادات الغذائية السيئة ساهمت في زيادة فقر الدم



وتابعت حديثها بأن قلة تناول الاكل والعادات الغذائية السيئة ساهمت في زيادة فقر الدم.



ولفتت الى ان السيدات أكثر عرضة للأنيميا واصبحت السيدات لا تاكل وتفضل ابنائها في الاكل خاصة مع كثرة المسئوليات نتيجة الظروف الاقتصادية لافتة الى ان بعض المجتمعات الفقيرة تفضل الولد في الأكل عن البنات.

خطورة فقر الدم



حذرت استاذ التغذية من خطورة فقر الدم والذي يصل الى فشل في عضلة القلب موضحة أن من ضمن أعراضه الصداع وضعف القدرة الانتاجية والقدرة على العمل وعدم نمو الاطفال مشيرة إلى أنه يمكن حل ذلك بالمبادرة بالعلاج سواء حالات تحتاج للتغذية الجيدة او المكملات الغذائية.



وقالت أن منظمة الصحة العالمية تعتبر اى مجتمع تنخفض فيه نسبة الأنيميا عن 20% يحتاج الى برامج تدعيمية للحديد ويصبح في حاجة ملحة وضرورية للحديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.