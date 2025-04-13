الصحة توفر خدمة الأشعة المقطعية على الشرايين التاجية بالقلب بديلا عن القسطرة

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة عن إضافة واستحداث خدمات جديدة داخل مستشفى الباجور التخصصي، حيث تم بدء العمل بوحدة فحوصات الأشعة المقطعية على الشرايين التاجية، وذلك باستخدام أحد أحدث الأجهزة المقطعية ١٦٠ مقطعا لاستكشاف الشرايين التاجية وبواسطة فريق عمل متكامل من استشاريين وأطباء القلب والأشعة والفنيين.

بديل آمن للقسطرة التشخيصية يمكن من خلاله تصوير الشرايين التاجية بكفاءة

وأشارت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه يتم طلب الفحص فقط من خلال طبيب متخصص، وهذا الفحص هو بديل آمن للقسطرة التشخيصية يمكن من خلاله تصوير الشرايين التاجية بكفاءة بدون أي تدخل جراحي.

وأكدت أنه يتم إجراء الفحص من خلال استخدام صبغة آمنة وبكمية محددة، ويتم تحضير المريض قبل الفحص من خلال عمل رسم قلب وتحليل وظائف الكلى.

وأوضحت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن الأشعة تفيد في تشخيص أمراض تصلب الشرايين وأمراض صمامات القلب، وكذلك قصور الشرايين التاجية والكشف عن أمراض وعيوب القلب الولادية، ويتم قياس نسبة الكالسيوم في الشرايين ومدة الفحص لا تتجاوز ١٥ دقيقة وآمن تمامًا.

جدير بالذكر أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة أعلنت عن قيام الفريق الجراحي بمستشفى وادي النطرون التخصصي بإجراء جراحة دقيقة ومعقدة لمريض كان يعاني من كسور متعددة بالوجه والفكين نتيجة حادث سير، وقد التأمت الكسور في وضع خاطئ بسبب حالته الصحية التي حالت دون التدخل الجراحي في الوقت المناسب، إلى جانب إصابات أخرى كانت ذات أولوية للعلاج.

إعادة كسر العظام الملتئمة وتثبيتها في الوضع الصحيح

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن العملية الجراحية تضمنت إعادة كسر العظام الملتئمة وتثبيتها في الوضع الصحيح باستخدام شرائح وبراغي جراحية، وذلك من خلال شقوق تجميلية دقيقة في الوجه ومن داخل الفم، مع الحفاظ على الشكل الجمالي.

وخرج المريض بحالة صحية ممتازة، ويتم متابعته دوريًا بالعيادة الخارجية.

وكشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح جديد لمستشفى ناصر التخصصي في الوجه والفكين.

كسر مضاعف للفك السفلي

واستقبل مستشفى ناصر التخصصي مريضا تعرض لحادث مروري أسفر عن كسر مضاعف للفك السفلي لينقسم إلى 4 أجزاء. وعلى الفور تم التعامل مع الحالة، وتم عمل رد وتثبيت الفك السفلي باستخدام شرائح ومسامير 6 شرائح و25 مسمارا واستغرقت الجراحة قرابة 6 ساعات من العمل المتواصل.

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن الفريق الطبي استخدم تقنية حديثة في الجراحة، حيث تم تثبيت الشرائح والمسامير من داخل الفم، ولم يتم عمل أي فتحات بالوجه لتجنب تشوه الوجه من الغرز الجراحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.