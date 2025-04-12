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رياضة

الكرة الطائرة، قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

 الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك الذي يقوده فنيا أحمد فتحي، في نهائي البطولة الأفريقية للسيدات المقامة حاليا في نيجيريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك مساء غدا الأحد.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للسيدات بعد الفوز على قرطاج التونسي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

فيما وصل الزمالك إلى نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة (3-2)، في الدور قبل النهائي أيضا.

 

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من:

دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت - آية الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.

 

فيما تضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

مريم متولي - ميلكا لوبيسكا - نورا عزمي - داليا المرشدي - شروق فؤاد - أيسل نديم - ندى مرجان - سابين عابد - هنا المصري - نهي عادل - تقى مدحت - بسنت محمد.

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