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رياضة

مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات: زامبيا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جنوب إفريقيا في إفتتاح البطولة يوم 27 أبريل الجاري، فيما جاء ترتيب باقي مباريات الفراعنة الصغار في "كان" الشباب على النحو التالي:

مواعيد مباريات مصر بأمم إفريقيا للشباب

مصر ضد جنوب إفريقيا - 27 أبريل.

مصر ضد سيراليون 30 أبريل.

مصر ضد زامبيا 3 مايو.

مصر ضد تنزانيا 9 مايو.

منتخب جنوب افريقيا، فيتو
منتخب جنوب افريقيا، فيتو

العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب الشباب 

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إقامة معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في العاصمة الإدارية الجديدة، في ختام استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 أبريل الجاري إلى 19 مايو المقبل.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، إقامة معسكر الفراعنة الصغار في العاصمة لإدارية، لتوفير أكبر قدر من التركيز للفريق قبل انطلاق البطولة، التي يسعى منتخب مصر من خلالها إلى التأهل لنهائيات كأس العالم في شيلي أواخر العام الجاري.

 

موعد معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، موعد انطلاق معسكر الفريق استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي تقام في ضيافة مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 16 مايو المقبل.

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