«اكسسوارات العرائس في الموسكي.. أناقة وتنوع وفلوس على قد الإيد».. السلاسل المعادن تبدأ من 15 جنيها وكروت رسومات التاتو بـ 84.. وهذه أبرز النصائح عند الشراء (فيديو وصور)

في قلب القاهرة النابض بالحياة، وتحديدًا في أزقة الموسكي العريقة وحارة اليهود التاريخية، يكمن سوق يعج بالحركة والفرص لتجار الجملة الباحثين عن كل ما يزين العروس في ليلة العمر.

هنا، بين جنبات المحلات المتراصة، تتكشف أسرار الأناقة بأسعار لا تقبل المنافسة، لتلبية كافة الأذواق والميزانيات.

جولة في أسعار اكسسوارات العروس بالجملة من قلب الموسكي:

أولًا: لمسة ساحرة برسومات الحنة والتاتو

* كروت الحنة: تبدأ أسعار الدستة (12 كارت) من 36 جنيهًا، وتتوفر أحجام كبيرة بسعر 66 جنيهًا للدستة.

* كروت رسومات التاتو المؤقت: تتراوح أسعار الدستة بين 84 و96 جنيهًا.

* فصوص لامعة: لإضافة بريق مميز، تتوفر الدستة بسعر 66 جنيهًا.



ثانيًا: سلاسل تزيد الإطلالة تألقًا

* اكسسوار معدن: تتراوح الأسعار بين 180 جنيهًا للدستة (15 جنيهًا للقطعة) للعديد من الأشكال.

* اكسسوار بلاتين: يبدأ من 420 جنيهًا للدستة (35 جنيهًا للقطعة)، ويصل إلى 650 جنيهًا للدستة (45 جنيهًا للقطعة لأشكال أخرى)، مع خيارات أخرى بـ 540 و270 جنيهًا للدستة (22.5 جنيهًا للقطعة).

كما تتوافر تشكيلات أخرى بأسعار 396 (33 جنيهًا للقطعة)، 300 (25 جنيهًا للقطعة)، 240 (20 جنيهًا للقطعة)، 216 (18 جنيهًا للقطعة)، و180 جنيهًا للدستة (15 جنيهًا للقطعة).



ثالثًا: أناقة المعصم مع تشكيلة الأساور

* تبدأ الأسعار من 270 جنيهًا للدستة (22.5 جنيهًا للقطعة)، وتصل إلى 360 جنيهًا للدستة للأشكال بفصوص زركون عالي (30 جنيهًا للقطعة). كما تتوافر أساور اكسسوار عادي بسعر 156 جنيهًا للدستة.

رابعًا: لمسة نهائية أنيقة مع الدبابيس والبروش

* الدبابيس: تتنوع الأشكال والأنواع والأسعار، حيث تبدأ من 120، 132، و144 جنيهًا للدستة وتصل إلى 288 جنيهًا للدستة للأكثر تميزًا.

* البروش: تبدأ أسعار الدستة من 180 جنيهًا وتصل إلى 300 جنيه.

خامسًا: مرآة تعكس جمال العروس

* تتوافر المرايات بأشكال مختلفة بسعر 72 جنيهًا للدستة، أي 6.5 جنيه للقطعة.

سادسًا: للعناية بالقدمين قبل ليلة الزفاف

* طقم الباديكير: بسعر 25 جنيهًا للقطعة و300 جنيه للدستة.

* مبرد الأظافر: تتراوح أسعار الدستة بين 62 و204 جنيهات.

* المقصات: تبدأ أسعار الدستة من 72 جنيهًا وتصل إلى 144 جنيهًا.

سابعًا: تاج الأناقة.. اكسسوارات العرائس الفاخرة

* طقم اكسسوار (حلق وعقد زركون): تبدأ الأسعار من 80 جنيهًا للقطعة وتصل إلى 360 جنيهًا للقطعة، وذلك حسب الخامة والنوع والتصميم.

* الهير بيس: تبدأ من 480 جنيهًا للدستة (40 جنيهًا للقطعة) وتصل إلى 150 جنيهًا للقطعة للموديلات بفصوص الزركون، مع خيارات أخرى بسعر 600 جنيهًا للدستة (50 جنيهًا للقطعة).



ثامنًا: لمسة عصرية لتسريحة الشعر

* توك الشعر: تتوافر الأشكال الأكثر طلبًا مثل المنقار والكليبس والقفل.

* شريط التوك: يتراوح السعر بين 40 و70 جنيهًا.

* توك استيك (جملة): تبدأ من 144 جنيهًا للعلبة وتصل إلى 240 جنيهًا للعلبة.

هكذا تتجلى أمام تجار الجملة في الموسكي خيارات لا حصر لها من اكسسوارات العروس بأسعار تنافسية، مما يجعل هذه المنطقة وجهة لا غنى عنها لتلبية احتياجات سوق تجهيزات الأعراس.

حارة اليهود في الموسكي كنز لتجار الجملة، لكن حتى تستفيد بأقصى شكل وتكون تجربتك ناجحة،

إليك بعض النصائح القيّمة قبل الذهاب للشراء:

اذهب مبكرًا: السوق أقل زحامًا في الصباح، وأسعار التفاوض تكون في صالحك.

تفقد الجودة بنفسك: افحص الفصوص والخيوط جيدًا قبل الشراء.

لا تشتري من أول محل: قارن الاسعار في 3 محلات على الأقل.

اطلب الفاتورة: ضمانًا لحقك في الاستبدال حال وجود عيوب.

تعامل مع تجار معروفين: اسأل المقيمين في المنطقة عن الأسماء الموثوقة.

"الموسكي ليس سوقًا.. إنه متحف للأناقة الشعبية!" – أحد تجار السوق.

ابني علاقات جيدة مع التجار: التعامل الطيب والاحترام ممكن يفتح لك أبواب لأسعار أفضل وعروض مستقبلية.

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