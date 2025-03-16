الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، شاهد شكل "طاولات" باعة الموسكي بعد التطوير

تطوير الموسكى، فيتو
تطوير الموسكى، فيتو
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أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن نقل الباعة الجائلين بشوارع الموسكى ويوسف نجيب والجوهرى إلى جراج العتبة أمر مؤقت لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

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وقال محافظ القاهرة إنه سيتم عودتهم بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والتى تشمل رفع كفاءة البنية التحتية وطلاء واجهة العقارات وعمل 473 طاولة بدلا من الفرشة.

ويقوم بتنفيذ الطاولات الجهاز المركزى للتعمير بعد أن كان تم اختيار الورش الانتاجية لهيئة النظافة والتجميل لتنفيذها ويكون شكل الطاولات بعد عودة الباعة للمنطقة كالاتى:

ويتم رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير والتي تتميز بطراز معماري وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى

تطوير شوارع الموسكي بالتعاون مع الهايبتات


وكانت قد بدأت محافظة القاهرة فى خطة تطوير الموسكى 2 مارس وتشمل المرحلة الأولى تطوير شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي، حيث تم إخلاؤها من الباعة الجائلين ونقلهم إلى جراج العتبة لحين تنفيذ طاولات لهم من قبل الجهاز المركزي للتعمير، فضلا عن إحلال البنية التحتية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهايبتات”.

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