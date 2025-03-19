جولة على تجار الجملة في قنا (صور)

أجرى حسن القط مدير مديرية التموين، بمحافظة قنا، جولة تفقدية على مخازن الجملة بالمحافظة، وتنفيذ التكليف الرئاسي بتنفيذ الدعم الإضافي المقرر للأسر الأكثر احتياجا والمقيدة على البطاقات التموينية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور وزير التموين لتطبيق رؤية وزارة التموين لتقديم الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين.

جولة تفقدية على مخازن الجمله بقنا، فيتو

جولة تفقدية على مخازن الجملة بقنا، فيتو

جولة تفقدية على مخازن الجملة بقنا، فيتو

جولة تفقدية على مخازن الجملة بقنا، فيتو

جولة تفقدية على مخازن الجملة بقنا، فيتو

جولة تفقدية على مخازن الجملة بقنا، فيتو

جولة تفقدية على مخازن الجملة بقنا، فيتو

توافر الأرصدة للسلع الأساسية فى قنا

وذلك للتأكد من توافر الأرصدة للسلع الأساسية بها وأثناء المرور تحدث حسن القط مع أمناء العهد بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين أثناء عملية صرف الصرف

واستمع ايضا لبعض أصحاب المنافذ التموينية

( جمعيتي ـ بداليين تموينيين ) وذلك بشأن آلية صرف الدعم الإضافي للسلع الغذائية وحثهم علي حسن معاملة المواطنين أثناء صرف السلع

كما توجه ( القط ) إلى فروع نصف الجملة للتأكد من توافر السلع الأساسية بالمنافذ والتأكد من حسن سير العمل بها.

كما شمل المرور أيضا متابعة المنافذ التموينية والمرور علي مشروعات جمعتي والبداليين التموينيين بالمحافظة

والجدير بالذكر أن الدعم الإضافي عبارة عن زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.

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