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أسعار تجهيزات السبوع في حارة اليهود بالعتبة.. "بوكس السبوع" بـ 150 جنيهًا والعلب الصغيرة تبدأ من 10.. وهذه أشهر أنواع الحلويات (فيديو وصور)

مستلزمات السبوع
مستلزمات السبوع

تُعد حارة اليهود واحدة من أشهر المناطق في القاهرة لبيع مستلزمات السبوع، وهي منطقة تاريخية تقع في حي الموسكي، تشتهر هذه المنطقة بتنوع منتجاتها وأسعارها المناسبة، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثيرين عند تجهيز احتفالات السبوع.

وتُعد علب السبوع من التقاليد المصرية العريقة التي تُضفي لمسة خاصة على احتفالات المولود الجديد، وتتنوع أسعار العلب ومحتوياتها بشكل كبير، مما يتيح للأسر اختيار ما يناسب ميزانياتها وأذواقها. 

مؤخرًا شهدت أسعار مستلزمات السبوع ارتفاعات جديدة، وهو ما دعا الراغبين في الشراء للبحث عن أفضل الأماكن لبيع هذه المستلزمات شريطة أن تكون أسعارها أقل من معظم المحلات، فوجد هؤلاء الراغبون ضالتهم في منطقة العتبة التي تعج بمحال بيع مستلزمات السبوع وبأسعار أقل من مثيلتها في معظم المناطق.

عدسة فيتو تجولت داخل حارة اليهود ورصدت أسعار مستلزمات السبوع وأنواعها، وتحدثت مع الباعة الذين شرحوا العديد من الأمور الهامة التي يجب على راغبي الشراء معرفتها قبل إقدامهم على شراء منتج معين وهي لمعرفة التي تسهل عليهم الاختيار.

أسعار مكونات علب السبوع

وتبدأ أسعار التحف والألعاب التي تُوضع في علب السبوع من 5 جنيهات للقطعة الواحدة، وتصل إلى 300 جنيه للقطعة حسب الجودة والتفاصيل.

أنواع علب السبوع

وتتوفر العلب البلاستيكية الجاهزة “بوكس السبوع” التي تحتوي على سبحة ومصحف وشكل مسجد بسعر 150 جنيهًا بعد التجهيز والتغليف، كما توجد علب تحتوي على كوب بلاستيكي مليء بالحلوى وسبحة ولعبة صغيرة بسعر 175 جنيهًا.

وهناك علب تحتوي على لعبة بيبي على هيئة كشاف وقطعة شوكولاتة وحلوى بسعر 25 جنيهًا، وأخرى تحتوي على قطعتين من الألعاب على شكل هلال وطفل صغير ودبدوب بسعر 35 جنيهًا، كما تتوفر علب تحتوي على مبخرة بلاستيكية ومصحف وسبحة بسعر 75 جنيهًا.

وتوجد أيضًا علب صغيرة جدًّا تحتوي على حلوى وملفوفة بالتل بأسعار تبدأ من جنيه واحد، وتصل إلى 5 جنيهات. أما العلب الصغيرة التي تحتوي على الاسم مطبوعًا وقطع حلوى ولعبة صغيرة، فتبدأ أسعارها من 10 جنيهات.

وتتنوع الأشكال المتاحة، مثل شكل السفينة الشراعية والدمية على شكل بيبي بسعر 65 جنيهًا، وعلبة على شكل مسجد مطبوع عليه اسم البيبي بسعر 150 جنيهًا، كما يوجد عنقود كريستال ومعدن بعد تغليفه في العلبة ووضع الحلوى بسعر 350 جنيهًا.

تنوع الأسعار لتناسب الجميع

وأوضح أحمد روميو، أحد الموزعين المسئولين عن البيع للتجار، أن أسعارهم جملة للقطاعي، حيث إن أقل سعر لـ 50 علبة جاهزة بمشتملاتها يكون 1000 جنيه للمستوى العادي، كما أشار إلى وجود عدة مستويات من العلب وعدة أسعار مختلفة تناسب الجميع.

وتُعد هذه العلب جزءًا لا يتجزأ من احتفالات السبوع، حيث تُضفي جوًا من الفرح والبهجة على المناسبة، وتختلف الأسعار بناءً على المحتويات والتفاصيل، مما يتيح للأسر اختيار ما يناسبها من حيث الميزانية والتفضيلات الشخصية.

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