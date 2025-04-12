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الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها والمحاسبين لحضور مؤتمر التوعية بالتيسيرات الضريبية الجديدة

د. محمد الفيومي رئيس
د. محمد الفيومي رئيس الغرفه التجارية بالقليوبية،فيتو

 تدعو الغرفة التجارية بـ القليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، جميع التجار بالمحافظة ومنتسبيها، والمحاسبين والمحامين، لحضور مؤتمر مصلحة الضرائب عن "الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة"، والذي يأتي في إطار نشر التوعية المجتمعية بالتيسيرات الضريبية الجديدة، ودعم الاقتصاد والمستثمرين.

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الغرفة التجارية بالقليوبية تنظم مؤتمر التوعية بالتيسيرات الضريبية الجديدة

 ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور الهامة، منها: آخر المستجدات في القوانين التجارية الضريبية، سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين التجار والمحاسبين والمحامين لخدمة بيئة الأعمال، مناقشات مفتوحة وفرص للتواصل وتبادل الخبرات، ونشر التوعية المجتمعية بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.

ويأتي ذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ونائب وزير المالية، وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب.

ويعقد المؤتمر بقاعة الاجتماعات بالمحافظة يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

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محمد عطية الفيومي محافظة القليوبية الاتحاد العام للغرف التجارية القليوبية

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