يتمتع بصحة جسدية وعقلية ممتازة، إعلان تفاصيل حالة ترامب الصحية

قال شون باربيلا طبيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم: إنه مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد.

طبيب الرئيس الأمريكى يعلن تفاصيل حالته الصحية

وتابع شون باربيلا طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال في تقرير اليوم الأحد إن الرئيس لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.

وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة وزعها البيت الأبيض: يظهر الرئيس ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد.

خضوع ترامب للفحص الطبي

وكان ترامب أكد، الجمعة الماضية، أنه يشعر بأنه في صحة جيدة جدا بعد خضوعه لفحص طبي سنوي هو الأول له منذ عودته إلى الرئاسة.

وعلى متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، قال ترامب: عموما شعرت بأنني في حالة جيدة جدا.

وإضافة إلى فحوص القلب، قال الرئيس الأمريكى، إنه خضع لاختبار إدراكي ليكون مختلفا قليلا عن جو بايدن، في إشارة إلى الرئيس السابق الديمقراطي.

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