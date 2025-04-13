طريقة عمل كفتة داود باشا، لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل كفتة داود باشا، كفتة داود باشا من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهى عبارة عن كفتة لحم تقدم مع الصلصة.

وطريقة عمل كفتة داود باشا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل كفتة داود باشا.

مكونات عمل كفتة داود باشا:-

للكفتة:

½ كيلو لحم مفروم

بصلة متوسطة مبشورة

ملح وفلفل أسود

رشة قرفة (اختياري)

بقدونس مفروم (اختياري)

للصلصة:

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 كوب عصير طماطم

ملح وفلفل

رشة سكر

بهارات حسب الرغبة (مثل القرفة أو الحبهان المطحون)

طريقة عمل كفتة داود باشا:-

اخلطي اللحم المفروم مع البصل والملح والفلفل والقرفة والبقدونس حتى تتجانس المكونات.

شكّلي اللحم إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

في مقلاة على نار متوسطة، سخّني قليلًا من الزيت.

حمّري كرات الكفتة من جميع الجهات حتى تكتسب لون بني خفيف.

أخرجيها واتركيها جانبًا.

في نفس المقلاة، أضيفي قليلًا من الزيت إذا لزم الأمر، وقلّبي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلّبي قليلًا، ثم أضيفي عصير الطماطم والتوابل ورشة سكر.

اتركي الصلصة تغلي لمدة 10 دقائق.

أضيفي كرات الكفتة إلى الصلصة واتركيها على نار هادئة لمدة 15 – 20 دقيقة حتى تنضج الكفتة تمامًا وتتسبك الصلصة.

قدّمي كفتة داود باشا مع الأرز الأبيض أو الخبز حسب الرغبة.

طريقة عمل كفتة داود باشا

ولعمل كفتة الحاتى

مكونات عمل كفتة الحاتى:-

نصف كيلو لحم مفروم (يفضل يكون فيه نسبة دهن حوالي 20%)

بصلة متوسطة مبشورة

ملعقة صغيرة بهارات كفتة (أو بهارات لحمة)

ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بقدونس مفروم (ملعقة كبيرة)

أسياخ خشب أو حديد (حسب المتاح)

طريقة عمل كفتة الحاتى:

لتحضير اللحم، في وعاء عميق، اخلطى اللحم المفروم مع البصل المبشور بعد تصفية الماء منه، ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل والبقدونس.

اعجنى الخليط جيدًا لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام متماسكًا.

شكّلى الكفتة على الأسياخ أو بشكل أصابع باستخدام اليدين، ويمكن بل اليد بماء بارد لتسهيل التشكيل.

ضعى الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة لتتماسك قبل الشوي.

اشوِى الكفتة على الفحم، أو على شواية كهربائية، أو حتى في طاسة شواء على النار.

تُقلب على الجانبين حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا.

تُقدّم الكفتة ساخنة مع الطحينة، أرز، أو خبز بلدي وسلطة خضراء.

لنكهة الفحم الأصلية في البيت، يمكنك تسخين قطعة فحم حتى تصبح جمرة، وضعها في ورقة فويل داخل صينية الكفتة، وضع نقطة زيت عليها، ثم تغطية الصينية فورًا لدقائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.