القبض على قائد دراجة نارية أدى حركات استعراضية بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية تعرض حياته وحياة المواطنين للخطر في محافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

القبض علي قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية وتعرض حياة المواطنين للخطر بالدقهلية

تفاصيل الحادث

وتم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، الذي تبين أنه يدعى "إستورجي"، مقيم في دائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.

وخلال التحقيق معه، اعترف قائد الدراجة النارية بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو والمزاح، دون قصد للإضرار أو التسبب في خطر.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق قائد الدراجة النارية، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.

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