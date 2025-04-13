قوافل خدمية وإنسانية تجوب المحافظات، قطاع الأحوال المدنية يواصل التيسير على المواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل فنية ولوجيستية لتقديم خدماته في عدد من المحافظات، شملت: القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية.

وأسفرت هذه القوافل عن استخراج 6441 بطاقة رقم قومي، و25541 مُصدرًا مميكنًا، في إطار جهود القطاع لتقريب الخدمات من المواطنين والتسهيل عليهم، على أن تستمر هذه القوافل اعتبارًا من يوم 12 أبريل 2025.

الخط الساخن لخدمة الفئات الخاصة

كما استمر القطاع في تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن، وذوي الهمم، والحالات المرضية، وأسر الشهداء.



وتم تلبية الطلبات وتوصيل الخدمات في نفس اليوم، حيث تم استخراج وتسليم 1347 بطاقة رقم قومي و130 مصدرًا مميكنًا.

دعم إنساني بمأموريات منزلية واستجابةً للالتماسات الإنسانية، تم إيفاد مأموريات إلى منازل ومستشفيات (74) حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم لتجديد بطاقات الرقم القومي.

خدمات خاصة في العاصمة الإدارية والنوادي

كما أرسل القطاع مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من النوادي الخاصة، وتم استخراج وتسليم البطاقات لـ (153) مواطنا ومواطنة.

خدمة كبار السن و"قادرون باختلاف"

استمر المركز النموذجي في استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتقديم خدمات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات لـ (397) مواطنا ومواطنة.

إشادة مجتمعية بجهود وزارة الداخلية

وقد لاقت هذه الجهود استحسانًا واسعًا من المواطنين، لما لها من أثر إيجابي مباشر في التيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد، في ظل حرص وزارة الداخلية الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم خدمات متميزة.

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