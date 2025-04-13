الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

ضبط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 25 مليون جنيه

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم جالبى المواد المخدرة .

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ تم ضبط 5 عناصر إجرامية، وبحوزتهم أكثر من 82  كيلو جرام مواد مخدرة "حشيش، هيروين، كوكايين، بودر، شادو" – 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 19 أمبول مؤثر لعقار الكيتامين – بندقية خرطوش وطلقتين

.سقوط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش والعقاقير المخدرة بـ 25 مليون جنيه 

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط 3 عناصر إجرامية ؛لقيامهم بإعادة تدوير والإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 62 كيلو جرام مواد مخدرة "شادو، إستروكس، بودر" - الخامات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير.

وفى مديرية أمن المنيا؛ تم ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 10 كيلو جرام مواد مخدرة "آيس، حشيش" – فرد محلى – طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات".
 

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وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها. 

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