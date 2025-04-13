الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق في السوق السوداء خلال 24 ساعة

دقيق، فيتو
دقيق، فيتو

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

حملات تموينية موسعة على مستوى الجمهورية

في هذا السياق، نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المخابز السياحية والحرة والمخابز البلدية المدعمة التي تخالف قواعد التسعير أو تحتكر السلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا التموينية، من أبرزها ضبط ما يزيد 7 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، والتي كانت مُعدة للبيع في السوق السوداء أو تُستخدم في الإنتاج خارج المنظومة الرسمية.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ويجري مواصلة الحملات اليومية في مختلف المحافظات، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في توجيه ضربات استباقية لأي محاولات احتكار أو تلاعب بأسعار السلع الأساسية، وخاصة الخبز، باعتباره أحد أهم عناصر الأمن الغذائي للمواطنين.

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