تأسيس منتدى وبرلمان الطفل بالشرقية

أكدت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الشرقية، قيام الوحدة بعقداجتماع تمهيدي لتأسيس منتدى وبرلمان الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ.

الإشراف سيكون للمجلس القومى للطفولة والأمومة

وجاء ذلك بحضور مدير عام برنامج منتدى الطفل المصري بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنسق منتدى المحافظة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى (وكلاء الوزارات المعنية الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي - الأزهر الشريف - التربية والتعليم - قصور الثقافة والمجتمع المدنى - اللجنة المحلية لمنتدى الطفل)، وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة.

كلمة المهندسة لبنى عبدالعزيز

وبدأ الاجتماع بكلمة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والتي أشارت فيها إلى أهمية اكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم ومشاركتهم في البرلمان، كذلك توضيح أهمية منتدى وبرلمان الطفل لصنع كوادر وقيادات مؤهلة لتولي المناصب القيادية في الدولة المصرية ودعم وتعزيز حق مشاركتهم الفعالة، وذلك لتقديم إنسان صالح يُساهم في بناء أسرته ويعمل على رقي وتقدم المجتمع.

مسؤولو المجلس القومى عددهم 106 أطفال

كما تطرق الحديث إلى توضيح معايير اختيار الأطفال المرشحين للاحتفالية والذين لهم حق الترشح لمجلس الأطفال المحلي، وذلك من خلال مسئولى المجلس القومى وعددهم 106 أطفال من كافة مدارس التعليم الحكومية والخاصة واللغات والمعاهد الأزهرية ومدارس الأحد فى الكنيسة، كذلك مراكز الشباب وقصور الثقافة والأطفال ذوي الهمم المؤهلين وأطفال مؤسسات الرعاية والأطفال العاملين بكل مركز من مراكز المحافظة، وذلك مع ضرورة مراعاة عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين، كذلك مراعاة اختيارهم من الحضر والريف، كما تم توضيح أهم مساهمات البرامج السابقة وكيفية المشاركة فى وضع الدستور الوطنى والإستراتيجيات والمؤتمرات المعنية بالطفولة.

توضيح آلية وبرنامج الانتخابات

وأشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إلى أنه خلال الاجتماع تم توضيح آلية وبرنامج يوم الانتخابات والاحتفالية من خلال مشاركة جميع الحضور بمناقشات واقتراحات لإظهاره فى أفضل صورة، وتم عقد لقاء تعريفي للأطفال المرشحة بمسرح مدرسة الثانوية العسكرية لتعريفهم بالبرنامج وتم الاتفاق على عمل يوم مسبق تجميعى وتدريبى للأطفال وتنفيذ نموذج محاكاة للانتخابات وذلك لتمهيد الأطفال للمشاركة فى الانتخابات وتشجيعهم.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة محددة للأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع.

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