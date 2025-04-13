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بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

مباراة ليفربول وست
مباراة ليفربول وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025، يستضيف فريق ليفربول، بقيادة محمد صلاح عصر اليوم الأحد، نظيره وست هام علي ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.   

وتأتي مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بعد يومين من إعلان ليفربول تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عامين، أي حتى 2027. 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.  

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 10 نقاط عن آرسنال، في حين أن وست هام لديه 35 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر في جدول البطولة. 

وأعلن نادي ليفربول، تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب. 

ويحتل محمد صلاح حاليًّا المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع مهاجم مانشستر سيتي السابق سيرخيو أجويرو، ومن المرجح أن يتجاوزه، وربما أندي كول، قبل نهاية الموسم الحالي، وهذا شيء متوقع. 

ويسعى النجم المصري محمد صلاح إلى العودة إلى التسجيل بعدما غاب الملك المصري عن التهديف في آخر 4 مباريات مع ليفربول. 

وأجرى آرني سلوت، مدرب ليفربول، بعض التغييرات على تشكيل فريقه الأساسي، لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد على ملعب آنفيلد، اليوم الأحد، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع المدرب الهولندي كلا من دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو وآندي روبرتسون، على مقاعد البدلاء.  

في المقابل، دفع سلوت بالظهير الأيسر كوستاس تسيميكاس من البداية، وعلى الجهة اليمنى كونور برادلي، بالإضافة إلى ديوجو جوتا في قلب الهجوم.  

تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، تيكسماس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، جونز، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

تشكيل وست هام ضد ليفربول

حراسة المرمى: أريولا

الدفاع: كيلمان، مافروبانوس، توديبو

الوسط: وان بيساكا، باكيتا، وارد براوس، سولير، سكارليس

الهجوم: قدوس، بوين

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم قد انتهت بفوز كاسح لـ ليفربول بخمسة أهداف دون رد.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 10 نقاط عن آرسنال، في حين أن وست هام لديه 35 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر في جدول البطولة. 

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