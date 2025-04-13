التتويج يقترب، متى يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي؟

الدوري الإنجليزي، يقترب ليفربول شيئا فشيئا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي

ويتفوق ليفربول بفارق 10 نقاط على أرسنال أقرب منافسيه، ومع تبقي 6 جولات على ختام الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب من التتويج بلقب البريميرليج.



ويحتاج ليفربول إلى 9 نقاط أخرى من أصل 21 نقطة متاحة في مبارياته السبع المتبقية في الدوري، لضمان لقبه العشرين، ما يمنحه 82 نقطة، لأن أرسنال لو فاز بمبارياته الست المتبقية، فإنه يصل إلى 81 نقطة.

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 32 من البريميرليج.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز



ليفربول ضد وست هام 3 مساء - بي إن سبورتس 1

تشيلسي ضد إبسويتش تاون 3 مساء - بي إن سبورتس 2

وولفرهامبتون ضد توتنهام 3 مساء - بي إن سبورتس 5

نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد 5.30 مساء - بي إن سبورتس 1

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 73 نقطة

2- آرسنال 63 نقطة

3- نوتينغهام فورست 57 نقطة

4- مانشستر سيتي 55 نقطة

5- أستون فيلا 54 نقطة

6- تشيلسي 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8- فولهام 48 نقطة

9- برايتون 48 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برينتفورد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 43 نقطة

13- مانشستر يونايتد 38 نقطة

14- إيفرتون 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وست هام يونايتد 35 نقطة

17- وولفرهامبتون 32 نقطة

18- إبسويتش تاون 20 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط

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