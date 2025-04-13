محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، بقيادة محمد صلاح عصر اليوم الأحد، نظيره وست هام علي ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح إلى العودة إلى التسجيل بعدما غاب الملك المصري عن التهديف في آخر 4 مباريات مع ليفربول.

تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، تيكسماس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، جونز، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم قد انتهت بفوز كاسح لـ ليفربول بخمسة أهداف دون رد.

وتأتي مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بعد يومين من إعلان ليفربول تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عامين، أي حتى 2027.

موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

ليفربول ووست هام

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 10 نقاط عن آرسنال، في حين أن وست هام لديه 35 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر في جدول البطولة.

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