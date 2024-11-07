اعترافات قاتل صديقه بالشرقية بسبب رعي الأغنام: مكنتش أقصد

حوادث محافظة الشرقية، اعترف المتهم بقتل صديقه باستخدام سلاح أبيض بمركز بلبيس محافظة الشرقية بأن مشادة كلامية حدثت بينه وبين المجني عليه بسبب خلافات رعي الأغنام.

وأضاف المتهم أمام النيابة العامة، أنه حدثت مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، بسبب الخلاف على المكان، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني بواسطة سلاح أبيض ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

وتابع المتهم في التحقيقات أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه اطلاقا مستطردا، «لحظة شيطان ومقدرتش أمسك نفسي..وندمان أوى وأستاهل اللي يحصلي».

تفاصيل مقتل شاب علي يد صديق عمره في بلبيس

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال شخص يدعي"علي.م. أ" 30 سنة ومقيم منطقة حي السوق بدائرة مركز بلبيس مصابًا بجرح نافذ بالفخذ ولفظ انفاسه الاخيرة متأثرا بجروحه الخطيرة.

وبانتقال قوة امنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعى“إسماعيل.م”22 سنة (صديق المجنى عليه) حيث يمتلك كل من المتهم والمجني عدد من رؤوس الأغنام ويقومون باصطحابها في الصباح الباكر حتى تأكل من بقايا الأطعمة والخضروات الملقاة بالأراضي الفضاء وحال تواجد المجني عليه رفقة أغنامه نشبت بينه وبين المتهم مشادة لفظية عنيفة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على المكان قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني بسلاح أبيض ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

وتمكنت القوات من إلقاء القبض على الجاني وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري



ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

المجنى عليه،فيتو

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.