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محافظات

وزير الاتصالات يزور اليوم محافظة القليوبية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فيتو

يجري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيارة متنوعة إلى محافظة القليوبية تشمل مدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية وذلك اليوم الأحد.

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تبدأ الزيارة باستقبال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لـوزير الاتصالات بمقر ديوان عام المحافظة، ثم يوقع الطرفان بروتوكول تعاون وبعدها يقوم بزيارة إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات وحميات بنها وهندسة بنها وكرياتيفا. 

وتستكمل بعدها الزيارة بكفر شكر وقليوب ويكون في استقباله محافظ القليوبية وعددا من المسئولين. 

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بدأت بالاتفاق مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مصر لاستقبال المتدربين فى مبادرة «الرواد الرقميون» بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية واكتساب المهارات التقنية، ويلي ذلك فترة تدريب عملي فى الميدان.

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