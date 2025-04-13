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محافظات

محافظ القليوبية يستقبل وزير الاتصالات (فيديو)

وزير الاتصالات في
وزير الاتصالات في زيارة لمحافظ القليوبية، فيتو

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعمل زيارات متنوعة إلى محافظة القليوبية تشمل مدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اللواء ايهاب سراج سكرتير عام المحافظة الدكتور هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وأشاد محافظ القليوبية بجهود وزارة الاتصالات بالمحافظة في توفير البنية التحتية المعلوماتية، خاصة لقرى حياة كريمة. 

وأكد وزير الاتصالات أن القليوبية قريبة من القلب ولها شخصية وتاريخ من محافظات جزء من العاصمة نستطيع بها أن نساعد ونتوسع في النشاط نؤهل العمل عن بعد والبنية التحتية المعلوماتيه ومتابعة حياة كريمة  وتوفير البنية المعلوماتية.  

وتبدأ الزيارة باستقبال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لـوزير الاتصالات بمقر ديوان عام المحافظة، ثم يوقع الطرفان بروتوكول تعاون وبعدها يقوم بزيارة إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات وحميات بنها وهندسة بنها وكرياتيفا. 

وتستكمل بعدها الزيارة بكفر شكر وقليوب ويكون في استقباله محافظ القليوبية وعددا من المسئولين.  

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بدأت بالاتفاق مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مصر لاستقبال المتدربين فى مبادرة «الرواد الرقميون» بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية واكتساب المهارات التقنية، ويلي ذلك فترة تدريب عملي فى الميدان. 

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