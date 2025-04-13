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رياضة

قبل مواجهة الأهلي، مشوار الزمالك في بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك الذي يقوده فنيا أحمد فتحي، في نهائي البطولة الأفريقية للسيدات المقامة حاليا في نيجيريا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

مشوار الزمالك في البطولة الأفريقية

وخاض الزمالك حتى الآن 6 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

الزمالك (3) - (0) السجون الكيني

الزمالك (3) - (0) تشيف نافال النيجيري

الزمالك (3) - (0) سبايكنج ستارز البتسواني

دور الـ16:

الزمالك (3) - (0) ومني سبورتس الإيفواري

دور الـ8:

الزمالك (3) - (1) البنك التجاري الكيني

دور الـ4:

الزمالك (3) - (2) الأنابيب الكيني

مشوار الأهلي والزمالك

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للسيدات بعد الفوز على قرطاج التونسي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

فيما وصل الزمالك إلى نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة (3-2)، في الدور قبل النهائي أيضا.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من:

دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت - آية الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.

قائمة الزمالك في بطولة أفريقيا

فيما تضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

مريم متولي - ميلكا لوبيسكا - نورا عزمي - داليا المرشدي - شروق فؤاد - أيسل نديم - ندى مرجان - سابين عابد - هنا المصري - نهي عادل - تقى مدحت - بسنت محمد.

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