كلها أعشاب وزيوت طبيعية، وصفات من مطبخك لتنعيم وتغذية الشعر



العناية بالشعر، وتنعيمه وتغذيته تحتاج إلى التركيز والمداومة، فالاستمرارية سر من أسرار الاستمتاع بشعر صحي، لامع، خاصةً خلال شهر رمضان، ومع معاناة الكثيرات من الجفاف وقلة الترطيب.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الاستعانة بالوصفات الطبيعية يعد هو الحل الأمثل لترطيب وتنعيم الشعر، وهناك العديد من المغذيات الطبيعية الموجودة في المطبخ يمكن الاستعانة بها.



وصفات طبيعية لتنعيم وتغذية الشعر



علاج الشعر التالف

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية أهم وصفات طبيعية للعناية بالشعر، وتغذيته وتنعيمه.



زيت النعناع لتنعيم الشعر وتعزيز نموه



امزجي 3 قطرات من زيت النعناع مع ملعقة كبيرة من زيت الأرجان أو زيت اللوز.

ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30-60 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو لطيف.

يساعد هذا القناع على



زيت الخروع وزيت جوز الهند لتكثيف الشعر

زيت الخروع معروف بقدرته الفائقة على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته، بينما يساعد زيت جوز الهند على ترطيب فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة الاستخدام:

اخلطي الزيوت معًا وسخنيها قليلًا على نار هادئة.

دلكي فروة رأسكِ بالزيت بحركات دائرية لمدة 10 دقائق لتنشيط الدورة الدموية.

اتركي الزيت على شعركِ لمدة ساعتين، ثم اغسليه بالشامبو.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

غسول الكركديه لتعزيز نعومة الشعر ولمعانه: يُمكن غلي أزهار الكركديه واستخدام الماء الناتج كغسول للشعر بعد الشامبو لتعزيز نعومته ولمعانه.

ماسك العسل وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

العسل مرطب طبيعي يساعد على تنعيم الشعر، بينما يغذي زيت الزيتون الشعر ويمنحه لمعانًا صحيًا.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من العسل

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام:

اخلطي العسل وزيت الزيتون جيدًا حتى يتجانس الخليط.

وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي الشعر بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

الأفوكادو والعسل لنعومة ولمعان الشعر

طريقة التحضير:

يتم هرس نصف ثمرة أفوكادو ناضجة.

يُضاف إليها ملعقة من العسل.

يتم مزج المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

يتم تدليك المزيج في فروة الرأس والشعر بشكل كامل.

يُترك المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يُشطف بالشامبو.

الحلبة لتغذية بصيلات الشعر وزيادة كثافته

يُنقع ملعقتين من بذور الحلبة في ماء دافئ طوال الليل.

في الصباح، يتم طحن البذور لتحويلها إلى معجون ناعم.

يُضاف إلى المعجون ملعقة من زيت جوز الهند.

يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يُترك المزيج لمدة 30 دقيقة ثم يُغسل الشعر جيدًا.



نصائح هامة للعناية بالشعر



العناية بالشعر شتاءا

إلى جانب استخدام الوصفات الطبيعية، هناك بعض العادات التي تساعد على الحفاظ على صحة الشعر، ومنها:

شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الشعر.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الخضروات الورقية والمكسرات.

تجنب استخدام الأدوات الحرارية بشكل متكرر، لأنها تؤدي إلى تلف الشعر.

غسل الشعر بماء فاتر بدلًا من الماء الساخن لتجنب جفافه.

استخدام مشط واسع الأسنان عند تمشيط الشعر لتقليل تساقطه.

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