البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية (صور)

تراس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس أحد الشعانين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، وذلك بحضور عدد من أحبار الكنيسة وآباء الكهنة.

وتوافد اقباط الكنيسة اليوم على مقر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل، لحضور والمشاركة بالقداس وسط انتشار رجال الامن بمحيط الكنيسة واجراء التفتيشات الامنية.

ويُعد "الشعانين" أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، ويُخلد هذا العيد ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم (القدس) حيث استقبله الشعب بهتافات "أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب"، بينما فرش البعض ثيابهم في الطريق ورفع آخرون أغصان الزيتون وسعف النخيل، وتمتلئ الكنائس بالمصلين الذين يرفعون أغصان السعف والورود، وتُقام صلوات خاصة تُشيد بالمسيح كملك للسلام.

كما تحمل رموز الشعانين معاني روحية عميقة، إذ يشير سعف النخل إلى الانتصار الروحي، بينما ترمز أغصان الزيتون إلى السلام الداخلي والقداسة. وقد رأت الكنيسة في هذه الرموز دعوة للجهاد الروحي من أجل نيل إكليل الحياة الأبدية.

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